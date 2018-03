HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Norma Group von 74 auf 72 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Höhere Rohstoffkosten sowie negative Wechselkurseffekte dürften den Verbindungstechnik-Spezialisten kurzfristig belastet, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe aber gut aufgestellt und sollte als Marktführer in einer attraktiven Nische von einer guten Nachfrage profitieren./mis/bek



Datum der Analyse: 05.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.