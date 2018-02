FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Eckdaten für 2017 auf "Halten" mit einem fairen Wert von 184 Euro belassen. Die Preisentwicklung im Rückversicherungsgeschäft enttäusche, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Munich Re verfüge aber weiterhin über eine exzellente Solvabilitätsquote, was zusätzlich zu der unveränderten Dividende die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms im März wahrscheinlich mache. Die Aktien seien ein defensives Investment im Versicherungssektor./mis/ck



Datum der Analyse: 06.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.