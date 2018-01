NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Michelin angesichts einer mit dem Mischkonzern Sumitomo beschlossenen Vertriebsgemeinschaft in Nordamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Durch die Vereinbarung werde der zweitgrößte Reifengroßhändler in den USA geschaffen, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Joint Venture entspreche der langfristigen Strategie des französischen Reifenherstellers, sei aber insgesamt nur klein./tih/la



Datum der Analyse: 04.01.2018



