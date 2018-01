NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU in einem Ausblick auf die Luftfahrt- und Rüstungsbranche 2018 von 166 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Motorenhersteller habe gute langfristige Wachstumsaussichten, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von diesem Jahr an dürfte die operative Gewinnmarge (Ebita) steigen. Auch die freien Barmittel dürften nun kräftig steigen./bek/gl



Datum der Analyse: 04.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.