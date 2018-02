NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 144 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit seinen reduzierten Schätzungen für den Triebwerksbauer reflektiere er die neuen Rechnungslegungsvorschriften sowie jüngste Währungseffekte, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/stw



Datum der Analyse: 26.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.