FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Metro AG nach vorläufigen Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal 2017/18 auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 19,10 Euro belassen. Trotz der enttäuschenden Entwicklung im Russlandgeschäft halte das Management des Handelskonzerns an der bisherigen Ergebnisprognose für 2017/18 fest, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze dank der in Russland stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft auf positive Impulse. Für einen Kauf der Aktie sprächen weiterhin die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Bewertung sowie die attraktive Dividendenrendite von 4 Prozent./gl/he



Datum der Analyse: 15.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.