NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3955 Pence belassen. Analyst Gurjit Kambo reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Börsenbetreibers bis 2019 moderat. Damit berücksichtige Kambo die aktuellen Handelsumsätze und die jüngsten Wechselkursbewegungen./la/he



Datum der Analyse: 19.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.