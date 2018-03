ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LafargeHolcim nach Zahlen und Aussagen zur Strategie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Die Wachstumsaussichten des Baustoffproduzenten seien realistisch, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erlöse aus den in Aussicht gestellten Verkäufen von Beteiligungen dürfte das Unternehmen reinvestieren. Die Viertquartalszahlen deckten sich derweil mit den Erwartungen, der Ausblick sei unverändert./bek/la



Datum der Analyse: 02.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.