NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LafargeHolcim nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Franken belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Baustoffherstellers liege um 6 Prozent über der Konsensprognose, schrieb Analyst Justin Jordan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Regionen Lateinamerika, Nordamerika, Asien-Pazifik und Europa hätten sich gut entwickelt. Mit Blick auf die Strategie 2022 benötige er noch mehr Details./bek/zb



Datum der Analyse: 02.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.