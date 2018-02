NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die positiven Signale aus der Branche mehrten sich, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den Kommentaren von Unilever zum Wachstum in China lasse auch das solide Quartal von Estee Lauder gute Ergebnisse der Franzosen erwarten. Auch das gute Geschäft von LVMH mit Parfum und Kosmetika sowie Givaudans starkes Wachstum im Duftstoffbereich sprächen dafür, so die Expertin./ag/ajx



Datum der Analyse: 02.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.