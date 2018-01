NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen anderer Branchenwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die vom Luxuskonzern LVMH und dem Duftstoffehersteller Givaudan vorgelegten Quartalsberichte ließen auch für den französischen Haarpflege-Konzern Positives erwarten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie bleibe mit Blick auf den flächenbereinigten Umsatz im vierten Quartal von L'Oreal optimistisch und schließe positive Überraschungen 2018 nicht aus./ck/tih



Datum der Analyse: 29.01.2018



