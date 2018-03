FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Kion vor dem Kapitalmarkttag in der kommenden Woche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 82 Euro angehoben. Die Unsicherheit, dass der Staplerhersteller seine Wachstumsziele nicht erreichen kann, sei nach dem Bericht zum vierten Quartal gesunken, schrieb Analyst Markus Almerud in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la



Datum der Analyse: 02.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.