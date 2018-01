NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für K+S von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Kalidüngerpreis dürfte 2018 weiter steigen, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Kaliproduzenten achteten wohl weiter darauf, dass das Angebot nicht zu hoch werde. Zudem dürfte die Nachfrage steigen./mis/ag



Datum der Analyse: 22.01.2018



