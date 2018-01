LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei durch die Steuerreform in den USA durcheinander gewirbelt worden, schrieb Analyst Steven Chubak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv sei vor allem, dass die Prognose zur künftigen Steuerquote etwas besser als von ihm und dem Konsens erwartet ausgefallen sei./ck/ajx



Datum der Analyse: 12.01.2018



