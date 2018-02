HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Jenoptik mit "Buy" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Technologiekonzern vollziehe einen tiefgreifenden Wandel, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Wettbewerbsstellung habe er zwar nie angezweifelt, aber unter dem neuen Management dürfte diese nun in ein schwungvolleres Wachstum und höhere Renditen umgemünzt werden. Das TecDax-Unternehmen dürfte schlanker, wendiger und fokussierter werden./mis/ck



Datum der Analyse: 05.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.