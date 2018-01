NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach Umsatzzahlen von 32,90 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer starken Umsatzentwicklung des Außenwerbe-Spezialisten im vierten Quartal. Eine weitere Beschleunigung der operativen Entwicklung habe sich hierbei bestätigt. Bei den bald erwarteten Jahreszahlen seien nun alle Augen auf die Profitabilität gerichtet./tih/tos



