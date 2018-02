NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intesa Sanpaolo von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3,10 auf 3,70 Euro angehoben. Mit einer Ausschüttungsquote von rund 80 Prozent und einer Dividendenrendite von 7 Prozent verfolge die italienische Großbank eine Dividendenpolitik, die zu den branchenweit attraktivsten gehört, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem lobte sie die deutliche Bereinigung des Portfolios an faulen Krediten sowie die Steigerung der Kernkapitalquote./edh/zb



Datum der Analyse: 07.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.