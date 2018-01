NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Imperial Brands von 3740 auf 3670 Pence gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Katherine Alexakis reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Tabakkonzern./la/ajx



Datum der Analyse: 22.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.