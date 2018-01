NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach der Telefonkonferenz des Schweizer Aromen- und Duftstoffherstellers zur Bilanz 2017 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2200 Franken belassen. Sie habe nach besser als erwarteten Zahlen und dem Ausblick des Managements zu Rohstoffen ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für 2018 und 2019 moderat gesenkt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen steigender Rohstoffkosten rechne sie zudem nun mit einer negativen Gewinnmarge (Ebitda). Sie bleibe aber mit Blick auf das Wachstum optimistisch./ck/gl



