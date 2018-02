NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für General Motors nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal des US-Autobauers sei vor allem dank des starken Nordamerika-Geschäfts besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beeindruckend sei dies besonders deshalb, da der Großhandelsabsatz im Jahresvergleich spürbar zurückgegangen sei. Positiv hob er zudem das Unternehmensziel für das operative Ergebnis im Kerngeschäft 2018 hervor./ck/ag



Datum der Analyse: 06.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.