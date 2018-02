NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für General Electric nach Jahreszahlen für 2017 auf "Underweight" belassen. Der Verlust von zehn Milliarden US-Dollar im vergangenen Quartal unterstreiche die extreme finanzielle Situation des Industriekonzerns, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ck



Datum der Analyse: 26.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.