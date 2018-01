HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Schlussjahresviertel sei das stärkste Quartal in einem erfolgreichen Jahr 2017 für den IT-Leasinganbieter gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Neugeschäft sei profitabel gewachsen und habe das Unternehmensziel übertroffen./edh/tih



Datum der Analyse: 03.01.2018



