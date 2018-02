LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Gea Group nach einer von der britischen Investmentbank veranstalteten Konferenz in Miami auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aussagen von S&P 500-Firmen aus der Nahrungsmittelindustrie seien insgesamt vorsichtig optimistisch gewesen, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie ließen sich auf den deutschen Maschinenbauer, der insbesondere in der Milchbranche tätig ist, übertragen./ck/bek



Datum der Analyse: 26.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.