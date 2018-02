FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Dezember auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Passagierzahlen für den Frankfurter Flughafen seien so gut ausgefallen wie von ihm erwartet, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Drehkreuz Frankurt sei auf einem guten Weg in Richtung eines starken ersten Halbjahres./ajx/ck



Datum der Analyse: 13.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.