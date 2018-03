NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Essilor nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der Brillenkonzern sei im vierten Quartal dynamischer gewachsen als gedacht, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Margen des zweiten Halbjahrs seien indes schwächer gewesen. Der Ausblick für 2018 liege im erwarteten Rahmen./ag/zb



Datum der Analyse: 01.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.