FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ElringKlinger nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Autozulieferer sei im vierten Quartal ordentlich gewachsen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Beim operativen Ergebnis (Ebit ex PPA) habe er dennoch die Erwartungen deutlich verfehlt./ag/ck



Datum der Analyse: 01.03.2018



