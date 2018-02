FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Eon vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Der bereinigte Nettogewinn dürfte sich im vergangenen Jahr in etwa verdoppelt haben, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. An der Dividendenprognose von 0,30 Euro je Aktie für 2017 werde der Stromkonzern festhalten./bek/la



Datum der Analyse: 20.02.2018



