FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Dürr vor Zahlen auf "Sell" belassen. Die Autoindustrie sei in guter Stimmung und dürfte insgesamt solide Jahreszahlen ausweisen, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Zulieferer Dürr könnte mit seinen Zahlen zum Auftragseingang im vierten Quartal positiv überraschen. Das Schlussquartal 2017 könnte zudem das stärkste des vergangenen Jahres gewesen sein./edh/ck



Datum der Analyse: 22.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.