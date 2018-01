FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenkonferenz in den USA auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die T-Aktie sei ungerechtfertigter Weise unter Druck geraten und inzwischen zu billig, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin sieht vor dem Kapitalmarkttag im Mai eine gute Kaufchance./ag/mis



Datum der Analyse: 12.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.