FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen.

Der in Aussicht gestellte negative operative Gewinn (Ebit) im vierten Quartal sei eine klar negative Überraschung, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensprognose laute auf einen Gewinn von 591 Millionen Euro. Die Aussagen des Geldhauses zu den Kosten stünden vermutlich in Zusammenhang mit höheren Bonuszahlungen für das Jahr 2017. Die Auswirkungen der Steuerreform in den USA auf die Deutsche Bank seien dagegen keine Überraschung./bek/he



Datum der Analyse: 05.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.