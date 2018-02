NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler nach dem überraschend großen Einstieg des chinesischen Autobauers Geely auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Änderung in der Aktionärsstruktur dürfte nichts an den Strukturreform-Plänen des deutschen Autobauers ändern, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei ein Platz im Aufsichtsrat keine Garantie für eine industrielle Kooperation zwischen Volvo und Daimler, die die Deutschen zudem nicht benötigten./ck/ajx



Datum der Analyse: 26.02.2018



