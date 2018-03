FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Daimler nach US-Absatzzahlen für Februar auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Analystenkonsens einer leichten Marktabschwächung habe sich einmal bestätigt, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die deutschen Hersteller hätten sich in diesem Umfeld aber gut entwickelt./ag/zb



Datum der Analyse: 02.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.