FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Deutz von 9,20 auf 9,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Marktumfeld und Momentum für die größten Endmärkte Baumaschinen, Material Handling und Landtechnik in den wichtigsten Regionen dürften positiv bleiben, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Investitionsgüterunternehmen "im Zeichen von US-Dollar und Zinsanstiegsängsten"./ag/stw



Datum der Analyse: 27.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.