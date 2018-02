HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal von 53 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate hätten weitgehend den reduzierten Geschäftszielen entsprochen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht für den auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieter Wolken am Horizont aufziehen und reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019./edh/zb



Datum der Analyse: 06.02.2018



