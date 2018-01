FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Brenntag von 57 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Bewertung für die Branche der Chemikalienhändler auf den neuesten Stand gebracht und dabei auch das Bewertungsmodell für Brenntag weiter in die Zukunft verschoben, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem soliden Jahresabschluss des MDax-Konzerns und erwarte, dass sich die positive Geschäftsdynamik auch bis ins laufende Jahr hinein fortsetzen werde. Übernahmen dürften 2018 ein wichtiger Faktor sein./ck/gl



Datum der Analyse: 25.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.