NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum Schlussquartal 2017 von 129 auf 127 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Pharma- und Agrochemiekonzern habe ein weiteres chaotisches Quartal hinter sich und ergebnisseitig die Markterwartung etwas verfehlt, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf Verwirrungen um die Ziele für 2018 inklusive der Monsanto-Übernahme. Sein Kursziel kappte er unter anderem, da er nur begrenzt Kurstreiber im Pharmageschäft von Bayer 2018 sieht./ck/ag



Datum der Analyse: 01.03.2018



