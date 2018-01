NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BT Group nach dem Kollaps des britischen Bauriesen Carillion auf "Outperform" mit einem Kursziel von 355 Pence belassen. Der Telekomkonzern betreibe wie Carillion Konzessionsgeschäfte mit der öffentlichen Hand, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Montag vorliegenden Studie. Jedoch seien die Markteintrittsbarrieren im Falle von BT angesichts der erforderlichen Telekommunikationsexpertise und des vorhandenen Infrastrukturnetzwerks ungleich höher. Insgesamt seien beide Unternehmen überhaupt nicht vergleichbar, so Mirchandani./ag/mis



Datum der Analyse: 15.01.2018



