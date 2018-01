NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BMW nach Absatzzahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Harald Hendrikse befürchtet in einer am Montag vorliegenden Studie eine Gewinnstagnation im gerade angelaufenen Jahr. Gerade das letzte Produktjahr der aktuellen 3er-Reihe könne für deutlichen Gegenwind sorgen. Bereits eingeführte neue Modellreihen dürften erst 2019 voll zur Geltung kommen. Für die BMW-Aktie spreche nur die historisch niedrige Bewertung./ag/mis



Datum der Analyse: 12.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.