HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bauer AG nach der Gewinnwarnung vom Vorabend auf "Hold" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Diesmal resultiere die Prognosesenkung nicht aus der operativen Entwicklung, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Gegenteil: Denn obwohl ein Rechtsstreit den Baumaschinenhersteller mit etwas über 20 Millionen Euro belaste, sei er bei der Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) nur um 10 Millionen zurückgerudert. Bauer dürfte 2017 also operativ die gesteckten Ziele übertroffen haben, so Wahl./ag/ajx



Datum der Analyse: 09.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.