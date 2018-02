NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für British American Tobacco nach Zahlen von 6000 auf 5500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Grainger begründete in einer am Freitag vorliegenden Studie das neue Kursziel mit dem unerwartet starken Gegenwind von der Währungsseite und der niedrigeren Branchenbewertung. Die negative Stimmung gegenüber der Aktie des Tabakkonzerns sei aber unberechtigt. BAT habe auf vergleichbarer Basis solide Resultate für 2017 geliefert./tav/ag



Datum der Analyse: 22.02.2018



