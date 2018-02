NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe seine Gewinnprognosen (bereinigtes Ebit) übertroffen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Dividendenvorschlag habe derweil die Markterwartung verfehlt. Das Management habe gesagt, dass die angepeilte Ausschüttung von 3,10 Euro je Aktie ein kontinuierliches Dividendenwachstum erlauben solle. Ob es dazu tatsächlich komme, werde man sehen, meinte Redenius./la/zb



Datum der Analyse: 28.02.2018



