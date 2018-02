NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aurubis vor Zahlen von 54,50 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er rechne bei dem Kupferkonzern mit soliden Ergebnissen für das erste Geschäftsquartal, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber der Ausblick. Das erhöhte Kursziel begründete er mit positiven Effekten durch einen gesunkenen Netto-Schuldenstand./tih/zb



Datum der Analyse: 07.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.