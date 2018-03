HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown Property anlässlich der bevorstehenden Aufnahme der Aktie in den MDax auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Im MDax werde das Papier der Immobiliengesellschaft künftig von einer größeren Zahl möglicher Investoren beobachtet, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei derzeit attraktiv./ajx/edh



Datum der Analyse: 06.03.2018



