NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal nach einem bindenden Übernahmeangebot für die indische Essar Steel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Noch sei der Wert der Firma nicht klar, plausibel sei allerdings ein Wert zwischen 2 bis 3 Milliarden US-Dollar, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer am Montag vorliegenden Studie. Sofortige Synergien sehe er im Fall eines erfolgreichen Gebots zwar keine, aber jede Menge Spielraum für geschäftliche Verbesserungen bei ArcelorMittal./ck/he



Datum der Analyse: 12.02.2018



