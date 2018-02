NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Apple nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 203 US-Dollar belassen. Laut dem Geschäftsbericht gibt es einen hohen Lagerbestand von iPhone-Teilen, schrieb Analystin Kathryn Huberty in einer am Montag vorliegenden Studie. Das könnte mit Blick auf die Nachrichten rund um die Lieferkette von Apple für fortgesetzte Unruhe sorgen, während der Lagerbestand abgebaut werde./mis/ck



Datum der Analyse: 05.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.