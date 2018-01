NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 102 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Trevor Stirling begründete das neue Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit der jüngsten Euro-Schwäche. Wenngleich die Aussichten für den Brauereikonzern derzeit so gut seien wie in den vergangenen drei Jahren nicht, sind aus Sicht des Experten die Markterwartungen für 2018/19 aber noch immer um rund zehn Prozent zu hoch. Stirling zieht es daher vor, weiterhin an der Seitenlinie zu bleiben./tav/mis



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.