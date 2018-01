NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Amazon von 1250 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er bleibe optimistisch mit Blick auf das Anzeigengeschäft des Online-Händlers, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen für die Werbeumsätze 2018 und 2019 an. In seinem Basisszenario habe er ein Kursziel von 1400 Dollar ermittelt, im besten Fall sehe er die Aktie sogar auf 2100 Dollar steigen./ck/tih



Datum der Analyse: 26.01.2018



