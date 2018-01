NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus nach Auftrags- und Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Erwartungsgemäß seien 2017 wieder viele Flugzeuge erst spät im Jahr an die Kunden gegangen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Allein der Dezember mache 18 Prozent der gesamten Auslieferungen im vergangenen Jahr aus./tih/mis



Datum der Analyse: 15.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.