FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Airbus angesichts neuer Probleme beim Triebwerk für den A320neo auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dadurch steige die Unsicherheit für das Auslieferungsziel für die A320-Flugzeuge in diesem Jahr, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/zb



Datum der Analyse: 12.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.