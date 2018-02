ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide nach einem Treffen mit dem Management von 108 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Hinweise mehrten sich, dass sich der Aufwärtszyklus im Gasgeschäft nochmals beschleunige, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie. In dieser Hinsicht sei das Treffen mit den Managern der Franzosen ermutigend gewesen. Er bevorzuge jedoch die Linde-Aktie./bek/gl



Datum der Analyse: 19.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.